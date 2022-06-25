小球迷在頭髮畫上雪崩隊的隊徽。（美聯社）

NHL fan banned from Colorado Avalanche games after spreading friend’s ashes on the ice https://t.co/HdWXJHGQ7O pic.twitter.com/Md8YFGnqM1 — The Hill (@thehill) June 24, 2022

美國冰球NHL史坦利盃（總冠軍賽）正在進行，科羅拉多雪崩隊以3勝1負優勢進入第5戰。今年初有個鐵桿球迷克拉克（Ryan Clark）在冰上偷撒了一點骨灰，遭到雪崩隊整季禁止入場！克拉克當時不知道雪崩會殺進史坦利盃，因此雪崩即將摘冠的第5戰，克拉克就只能坐在家裡看轉播了。

克拉克在場中撒下的是他好友史塔克（Kyle Stark）的骨灰，他們兩人自2009年相識以來就成為最好的朋友，史塔克也是死忠雪崩球迷，兩人經常一起到現場看比賽。不幸的是史塔克在耶誕節前意外去世，克拉克為悼念他的好友，帶著一小撮骨灰撒在雪崩的主場波爾體育館。

當時場館人員詢問這是什麼，克拉克老實回答說：「這是我好友的骨灰。」隨後他被驅逐出場，雪崩球團又發函禁止他入場，雖然在家裡看轉播很悶，克拉克也表示他知道自己做錯了，但如果再給他一次機會，他還是會帶著微笑做一樣的事！

克拉克告訴美媒說：「我知道這不是個聰明的點子，但這是我能想出悼念他的最佳方式。如果你們看過電影魔幻大聯盟（Angels in the Outfield），大概就像那樣，只不過改成冰球版。」原版電影是敘述守護天使幫助棒球隊贏球的故事，現在克拉克相信自己的摯友也化身成天使繼續守護著雪崩隊。第5戰最後由坦帕灣閃電扳回一城，雪崩仍以3勝2負聽牌。