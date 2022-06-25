美國冰球NHL史坦利盃（總冠軍賽）正在進行，科羅拉多雪崩隊以3勝1負優勢進入第5戰。今年初有個鐵桿球迷克拉克（Ryan Clark）在冰上偷撒了一點骨灰，遭到雪崩隊整季禁止入場！克拉克當時不知道雪崩會殺進史坦利盃，因此雪崩即將摘冠的第5戰，克拉克就只能坐在家裡看轉播了。
克拉克在場中撒下的是他好友史塔克（Kyle Stark）的骨灰，他們兩人自2009年相識以來就成為最好的朋友，史塔克也是死忠雪崩球迷，兩人經常一起到現場看比賽。不幸的是史塔克在耶誕節前意外去世，克拉克為悼念他的好友，帶著一小撮骨灰撒在雪崩的主場波爾體育館。
當時場館人員詢問這是什麼，克拉克老實回答說：「這是我好友的骨灰。」隨後他被驅逐出場，雪崩球團又發函禁止他入場，雖然在家裡看轉播很悶，克拉克也表示他知道自己做錯了，但如果再給他一次機會，他還是會帶著微笑做一樣的事！
克拉克告訴美媒說：「我知道這不是個聰明的點子，但這是我能想出悼念他的最佳方式。如果你們看過電影魔幻大聯盟（Angels in the Outfield），大概就像那樣，只不過改成冰球版。」原版電影是敘述守護天使幫助棒球隊贏球的故事，現在克拉克相信自己的摯友也化身成天使繼續守護著雪崩隊。第5戰最後由坦帕灣閃電扳回一城，雪崩仍以3勝2負聽牌。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。