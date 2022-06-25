女星趙小僑2017年與劉亮佐結婚後，為了求子不惜求助生殖醫學，做了1次人工受孕及3次試管植入，未料卻屢屢失敗，好在今年5月「最後一拚」有了好結果，如今胎兒已經8個多月大，不過她卻在臉書上透露身體有些「神奇改變」，並詢問網友是否有人有一樣情況。

趙小僑在臉書曬出手掌及雙腳的照片，表示孕期過了30週後，身體開始有些「神奇改變」，像是孕肚上會有一條母子線，但不解為何連腿後面都有，因此詢問網友應該叫什麼線?更透露十隻手指頭關節24小時腫脹疼痛，尤其早上起床更是到無法握拳及拿手機的程度，還附上哭臉表情符號，不難看出飽受這些症狀所苦，趕緊詢問網友是否有一樣情況。

趙小僑透露懷孕後期出現手指關節腫脹疼痛等狀況。(趙小僑 官方粉絲專頁臉書)

老公劉亮佐則是在底下留言，他表示趙小僑懷孕後期出現連醫生都沒見過的狀況，每天看著她不舒服超級心疼，更難過的是面對這些狀況，自己卻在旁完全幫不上忙，坦言經過這時間的求子過程，完全體會到媽咪們的辛苦，也要向偉大的媽咪們致上最高敬意。

趙小僑預產期在7月20日左右。日前在臉書分享最後1次在肚皮上紮針，更透露自身狀況：「免疫媽媽的最後衝刺，除了每天我在肚皮上扎針（肝素）和吃藥，我定時還要到醫院打免疫球蛋白，還有肚皮1針復邁，今天是最後一次了，計算了一下，這次孕期我居然打了168瓶免疫球蛋白」，讓大批網友看了直呼不捨，湧入留言替她加油打氣。