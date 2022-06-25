超英勇！一名女子清晨6時許跌落在海巡彰化王功安檢所後方大排，安檢所長林政賢獲報後，帶著同仁火速到場，穿好救生裝備並帶著浮標後直接上演大鵬展翅飛身跳下水，成功救起落水女子，英勇救人的過程，讓岸邊圍觀民眾紛紛鼓掌稱讚。

一名女子跌落在海巡彰化王功安檢所後方大排，所長帶領同仁火速穿好救生裝備下水救援，所幸該女子獲救後意識清楚無外傷。（圖／岸巡第三大隊提供）

一名女子跌落在海巡彰化王功安檢所後方大排，所長帶領同仁火速穿好救生裝備下水救援，所幸該女子獲救後意識清楚無外傷。（圖／岸巡第三大隊提供）

海巡調查，今(25日)清晨6時許，接獲民眾向王功安檢所報案，有1名女子跌落王功大排，海巡人員獲報後，旋即攜帶救生救難裝備前往案發地點救援，同時通報彰化縣政府消防局第四大隊芳苑分隊及彰化縣政府警察局芳苑分局王功派出所前往現場協處。

安檢所人員抵達現場時，發現該名女子已於王功大排內載浮載沉，所長林政賢見狀，旋即穿著救生裝備下水實施救援，並且在熱心民眾協助下，一同將該女子救援上岸，安檢所並提供慈濟環保毛毯避免女子失溫，初步檢查該女子意識清楚無外傷，後續由消防局芳苑分隊協助將該女子送往彰濱秀傳醫院。

第三岸巡隊表示，民眾於港區、岸際若有需要協助之處，海巡署當以最快的速度全力協助或救援，若須協助可撥打118免費服務專線，海巡署將立即派員前往協處。