出席彰化小英之友會 總統：一定提名最好的人

彰化小英之友會25日在彰化市富山餐廳舉辦授證儀式，立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶、前縣長魏明谷等都300人都參加。（吳敏菁攝）

彰化小英之友會25日在彰化市富山餐廳舉辦授證儀式，立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶、前縣長魏明谷等都300人都參加。（吳敏菁攝）

彰化小英之友會25日在彰化市富山餐廳舉辦授證儀式，立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶、前縣長魏明谷等都300人都參加。（吳敏菁攝）

賴清美和黃秀芳合影。(吳敏菁攝)

總統蔡英文25日短暫出席彰化市參加小英之友會理監事、顧問授證活動，強調一定會提名最好的人，不論提名誰，小英之友會都會全力支持，現場都是百工百業的領袖，也是社會菁英，只要小英之友會動起來，彰化戰力就會出現，現場黨工職業也在裡，都會全力以赴。

彰化小英之友會今年邁入第十年，25日在彰化市富山餐廳舉辦授證儀式，立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶、前縣長魏明谷等都300人都參加，蔡英文只有進行短暫的停留，全程完全沒有和在場人士互動，只強調一定提名最好的人選，破除外傳人選已定的傳言。

下屆綠營爭取提名，出現了多股勢力相張，議員賴清美支持黃秀芳，蔡英文也在21日約見黃秀芳深談40分鐘，主要是談及下屆彰化縣長人選的問題，黃秀芳認為有許多需要克服

，就是整合問題。邱建富這屆支持她選立委，她在大半年來也都在檯面上支持邱建富參選下屆縣長。

同樣早早表態的前縣長魏明谷一直獲得陳素月公開支持，21日總統蔡英文接見黃秀芳之後，不少人認定提名黃秀芳已成定局了，魏明谷的太太劉慧如則在臉書公開PO文，「全力以赴支持、尊重黨的徵召機制。而陳素月是最資深的立委，歴次立委選舉得票率又是最高的候選人，理應支持陳素月參選縣長」。

魏明谷參加小英之友會，上台簡單致詞，要讓小英之友會公益繼續傳承，邱建富沒有出席，但私下表示，不會放棄爭取提名。