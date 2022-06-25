音樂人「小胖老師」袁惟仁4年前驚傳在上海跌倒，被診斷出腦溢血中風，之後他回台灣休養，又傳出二度跌倒，今年初媒體報導，袁惟仁被醫生判定為無意識的植物人，目前由二姊負責照顧。昨(24日)是小胖老師的54歲生日，一對子女都透過IG限動發文隔空為爸爸祝福，媒體報導，陸元琪受訪表示，去年孩子有致電並留語音給袁惟仁，但都是姑姑接的電話。

袁惟仁和前妻陸元琪育有兒子袁義、女兒袁融，先前女兒突然想念爸爸，吐露出過去和爸爸吃火鍋的回憶，說有次和爸爸吃飯卻突然說要先走，「離開前他夾了一個丸子給我，叫我要乖乖聽妳的話，然後這個丸子『兩點再吃』！結果我都不敢吃」，但其實是女兒聽錯，原來是「涼點再吃」，讓陸元琪好氣又好笑。

陸元琪透露一雙兒女都記得爸爸的生日。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

陸元琪日前發長文分享這幾年生活的心情，卻遭酸民諷刺是「消費前夫」，她無奈解釋不是要討拍討讚，只是希望給大家更多正能量的消息，「多一點祝福給他（袁惟仁）是我一直希望的」，沒想到無法平息酸民的攻擊，讓她無奈回應：「我都說我活出新的自己了，你們一直把我跟他擺在一起，我是怎麼樣會有第二春啦？」

今年袁惟仁過54歲生日，一雙兒女都低調發文祝福爸爸：「生日快樂，想你」、「生日快樂，真的想你了」。據《三立新聞網》報導，陸元琪表示因為疫情，孩子暫時無法去探病，昨孩子們都說記得爸爸生日，但因先前打給爸爸都是姑姑接的電話，才會選擇用這種方式隔空祝福。