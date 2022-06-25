上觀新聞報導，中共上海市第十二次代表大會25日開幕。市委書記李強代表十一屆上海市委作題為〈弘揚偉大建黨精神踐行人民城市理念加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市〉的報告。確定上海老舊社區、城中村將加快改造。

李強說，要加快形成「中心輻射、兩翼齊飛、新城發力、南北轉型」的空間新格局。發揮交通基礎設施支撐作用。推動中心城區提高經濟密度和產業附加值水準，加快老舊社區、城中村改造。發揮自貿試驗區臨港新片區、長三角生態綠色一體化發展示範區、虹橋國際開放樞紐對內對外開放兩個扇面樞紐作用。按照獨立綜合性節點城市定位建設「五個新城」。加快寶山區功能提升，推動金山區轉型升級，高標準推進崇明世界級生態島建設。

李強說，要立足超大城市特點，全面實施鄉村振興戰略，彰顯鄉村經濟價值、生態價值、美學價值。嚴守耕地紅線，建設高標準農田，大力推動都市現代農業發展。深化農業農村改革，促進農民持續穩定增收。加強農村公共服務供給，推進鄉村振興示範村建設。