電價漲定了！怒問民進黨「非核家園」不能檢討嗎 高金素梅嗆：理想不能當政策

經濟部長王美花日前表示，因國際能源價格高漲，電價有不得不漲的壓力，透露產、官、學的委員們將會針對各種方案，在下周一進行討論並拍板。

而面對台灣頻繁跳電電價仍要漲，無黨籍立委高金素梅今（25日）在臉書便以「《這是什麼政務官？這是什麼政府？》漲了油電價，不保證不會缺電停電斷電」開頭發文，首先指出俄烏戰爭爆發後，蔡政府跟進西方宣佈制裁俄羅斯，結果引致俄羅斯反制裁台灣。

高金素梅指出，自己在3月時曾在經濟委員會質詢經濟部長王美花「俄羅斯天然氣占台灣進口量的9％，少了這9％，我們必須到國際市場購買更昂貴的天然氣來彌補缺口」，當時王美花則回應「我們已經找到比俄羅斯更便宜的天然氣供應」。

高金素梅也提到，昨天（24日）王美花為了漲電價，表示：受俄烏戰爭影響，燃料成本比開戰前增加三、四倍，台電、中油財務成本壓力相當大。高金痛批，蔡政府跟進美國制裁俄羅斯，制裁付出的代價卻要漲電價全民支付，「這是什麼政務官？」

最後高金素梅氣憤表示，「更可惡的是，不漲油電價，台電中油將無法承擔巨額虧損；漲了油電價，更不保證不會缺電停電斷電」。這是什麼政府？