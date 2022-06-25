658副線公車通車後，對大安港路沿線及周邊住戶前往市區就學、就醫及上班將更加方便。（市議員吳敏濟提供）

658副線公車7月1日正式通車後，造福風頭水尾偏鄉市民往返市區更便利。（市議員吳敏濟提供）

「風頭水尾」的偏鄉大安區大安港路沿線居民，前往台中市區就學、就醫及上班，搭乘公車都須轉乘相當不便。市議員吳敏濟指出，經他爭取4年後，658副線將於7／1日正是通車，25日舉行通車說明會，對大安港路沿線及鄰近數千戶、上萬市民，搭公車往返市區將更為便利。

大安區松雅里長陳富國說，大安港路沿線公車路線及班次少，民眾要前往市區就學、就醫及上班，除非是自行開車，如果要搭乘公車都要再轉乘相當不便。地方耆老說，長輩要到台中榮總門診因無法一車到站，等車、轉車及門診時間就需耗一整天，對老人家十分折騰。

交通局科長徐世樺指出，大安港路並無直達往返市區的公車路線，吳敏濟自2017年起就向交通局建議658公車新闢路線行駛大安港路，經協調中台灣客運業者後；將原658路(延)其中20個運量極低班次改行駛大安港路，調整公車路線編號為658副線。

658副線的路線，由「大安濱海樂園」發車，行駛大安港路，沿線停靠「海墘」、「海墘國小」、「大安港南北九路口」、「水柳站」、「腳踏」、「西安里」、「大安國中」、「松仔腳」、「新亞磚廠」、「橫圳」、「三和塑膠」及「新政大安港路口」等站位；轉興安路後，行經路線及站位與658正線相同。

交通是城市進步的指標！大安國中校長國立民說，大安港路公車班次較少，交通局新闢658副線停靠大安國中，並考量孩子就學時間設計班次，讓學區內學生上下學更加方便。大安國中學生表示，以前都是騎腳踏車上下學，未來有658副線公車上下學更方便，不用再風吹雨淋。

吳敏濟強調，658副線自大安濱海樂園發車，行駛大安港路，經大安區海墘里、西安里、松雅里，大甲區武曲里及庄美里等多里，鄰近福住里、永安里、頂安里也可就近搭；這班車經國道3號到市區惠文高中等重要站點，一天雙向共20班次，對大安港路沿線及周邊住戶前往市區就學、就醫及上班將更加方便。