適逢韓戰爆發72週年，北韓官媒報導，有多個勞工團體舉行反美集會，批評美國至今持續進行「戰爭演習」，忘卻歷史教訓的行動將受到懲罰。這也是北韓時隔5年來公開舉行反美集會。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，多個勞工團體24日為「625反對美國帝國主義鬥爭之日」進行集會，同時在讚揚韓戰精神的文章中，批評美國帝國主義點燃韓戰導火線，為北韓人民帶來莫大不幸與痛苦。

報導引述青年學生代表演說，稱「就連現在這一刻，（美國）都在為戰爭演習奔走」，並表示若美國帝國主義忘卻歷史教訓，引來戰火，將受到相應懲罰。

韓戰紀念日在北韓被稱為「祖國解放戰爭」，韓聯社報導，北韓通常將6月25日至7月27日稱為「反美共同鬥爭月」，並舉辦大規模集會批判美國；但上一次在6月25日前後舉行反美集會已是5年前的2017年。

2018年6月於新加坡舉行首次川金會，該年北韓就未舉行反美集會，並維持至次年2019年，之後兩年可能受COVID-19疫情影響，也都沒有舉行集會。

北韓重新開始舉行反美集會，可能是基於近期對南韓及美國「強對強」立場的行動，北韓大學院大學教授梁茂進分析，北韓舉行動員一般民眾的集會活動，是為提升對美警戒心，以鞏固北韓統治體制。

5月新上任的南韓政府態度也同樣強硬，南韓國務總理韓惪洙今天在韓戰72週年紀念活動上表示，南韓政府將基於韓美同盟強化安保態勢，對北韓的核威脅等挑釁行為採取一切必要手段，迅速因應。

韓惪洙提到北韓近期接連不斷的飛彈試射及核威脅，危及朝鮮半島及東北亞地區穩定，甚至是全世界的和平；「政府不會忘記，強大國防及安保基礎才能帶來和平」。

但他也重申，對北韓的人道主義支援及合作，以及為朝鮮半島和平的國際合作不會因此懈怠。（編輯：高照芬）1110625