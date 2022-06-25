中國大陸近日以在我國石斑魚檢出禁藥為由，全面禁止我國石斑魚輸入，經漁業署追查也發現有運搬船申報不實等情況，外界也稱「借牌」陋習已久，農委會主委陳吉仲今天表示，「陋習是因為ECFA兩岸農產品貿易下才會有的，現在當然（石斑魚借牌）陋習已經不見了」。

漁業署追查今年6月及去年年底中國大陸海關總署通報我國輸大陸石斑魚2批檢出禁藥一事，再發現所運搬石斑魚來源養殖漁民與裝卸清單所載養殖漁民不符，已違反「漁船運搬養殖活魚管理辦法」第12條第3款「運搬未簽訂共同合作運搬同意書養殖漁民之養殖活魚」規定，涉嫌「申報不實」。

陳吉仲今天出席「寶島鱻魚 鮮美一夏」活動記者會致詞表示，全世界生產20多萬公噸的石斑魚，其中台灣就占約1成，台灣石斑魚品質幾乎全世界最好，感謝多個通路業者協助行銷。

陳吉仲受訪時呼籲，全國漁民配合農委會及漁業署，後續會要求每一個養殖戶要做好檢驗，確保所有石斑魚可以至國內外的行銷通路，也會推動冷鏈加工，把危機化為轉機。

陳吉仲表示，借牌是因為兩岸農產貿易中透過ECFA才有陋習，有一些特定的養殖戶才能到對岸，才會有掛牌情事，「全世界所有的農產品貿易沒有人在用陋習運作的」，陋習在兩岸ecfa平台下才會有的，現在陋習不見了，要的是全面品質的管控。

至於外界認為去年年底就已發生申報不實狀況，但現在才開罰、移送檢調為時已晚，農委會漁業署代理署長范美玲說，依行政罰法規定，3年內都可以處理。