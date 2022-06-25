高雄市動保諮詢委員會議新人新氣象，希望將高雄打造成友善動物城市。（動保處提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市動保處24日舉行動保諮詢委員會議，共同檢視高市動保成果並把脈，提供良方。動保處表示，舉行會議主要目的是為提升動物福利及打造友善動物城市，委員們在流浪犬的管控、送養等配套措施，紛紛表示看法及建議，發言非常踴躍。

動保處25日說，高市動保諮詢委員任期2年，昨天是新任動保諮詢委員的第一次會議，委員由動保處處長擔任召集人，市府單位有教育局、警察局、法制局人員，外部人員有專家學者及相關動物醫療、產業及動物福利團體代表，計15名委員。

委員們也肯定高市近幾年來在動物保護工作的努力，如燕巢動物保護關愛園區是全國第1座以流浪動物收容所通過行政院環境保護署認證的環境教育場域，並在全國動物保護收容評鑑都能爭取佳績，且連續4年獲得全國唯一繁殖控制績效最佳獎，實屬不易。

動保處長葉坤松說，教育、絕育、立法是流浪動物族群控制的黃金三原則，也是流浪犬控制的基本方針。感謝委員們的諸多建議，未來，動保處會持續滾動檢討高市相關動保政策並做適時的改善及進步，也期待大家公私協力一同為友善之都邁進。