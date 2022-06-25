順應雙語政策的推動，現在英語課程都更強化說寫與融入式教學，全民英檢中級測驗與一日考（聽讀說寫測驗）累計4000多人報名，較往年同期增加 3成，聽讀測驗也有近2萬人報名，其中國、高中生占8成，顯示中學生對英語口說和寫作信心增加。

全民英檢主辦單位財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）研發長吳若蕙表示，全民英檢測驗項目包含聽讀、口說和寫作，多數考生會分兩階段取得4項合格證書，即聽讀通過再加考口說、寫作測驗。

吳若蕙說，全民英檢「一日考」則是聽讀說寫於同日內完成，因此會選擇一日考的考生，大多對自己的英語口說和寫作能力有相當的把握。

語言訓練測驗中心分析，近年全民英檢一日考的考生人數逐年攀升，其中國、高中生人數占8成，顯示中學生對英語口說和寫作信心增加。

吳若蕙認為，國內推行雙語政策，已帶動教育上的改變。英語教學一改以往偏重聽力閱讀的接收技能開始注重說與寫的產出技能，尤其有些學科也開始採融入英語的雙語教學模式，讓學生在自然的情境中學習以英語表達溝通，敢說敢寫，這是十分可喜的現象。

由於一日考於同日內完成聽讀、說、寫4項測驗，可於6星期內取得成績證明，十分受到學生及家長歡迎。

就讀薇閣高中的語奧國手連子力說，國中時考中級、高中時報名中高級都是選擇一日考，因為一天可以考完4個項目，節省了許多往返的時間。建議參加「全民英檢」要多背單字增加字彙量，口說方面可以看英文新聞或看英文YouTube影片，寫作部分學習結構與佳句。