大陸多地近期為穩定房市推出新花招，包括重現江湖的「房票」，以及「小麥換房」、「大蒜換房」等方式，但山東青島官方竟創造出「惡意不買房」一詞，更有當地政府單位透過街道辦發布公文，表示「凡惡意不買房，如查到銀行有巨額存款，一律提醒談話。」

事件經報導後引起大陸官媒注意，《證券時報》發表評論文章指出，各地因城施策去庫存過程中，透過創新制度與保護弱勢群體的做法值得肯定，但要防止矯枉過正，打通明顯過時政策，釋放有購買力支撐的真實需求，才是政策的核心要義。

此事件更引起大陸網友反彈，諷刺現在當年輕人真不容易，除了「惡意返鄉」、「惡意不生三孩」，還有「惡意不買房」，並質疑未來會不會有「惡意呼吸」。

根據香港01報導，山東省青島市薛家島街道辦事處近日發布「關於做好促進居民購買新建商品房的通知」，要求截至6月底，每個合作社需完成網簽不少於2個，各社區負責帶頭匯總，及時把居民購房意願回報，並被納入2022年度工作考核。

而薛家島街道辦事處工作人員證實確有此事，並稱通知是由「青島西海岸新區管委辦公室」和「青島市黃島區人民政府辦公室」聯合印發的一份紅頭文件。該通知還指出，「惡意不買房」將被約談，即是民眾銀行帳戶若被查出有巨額存款但不買房，將被提醒談話，更另有傳言指出若未達標，社區書記將可能會被扣錢。