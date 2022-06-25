張恩滿參加卡塞爾文件展 探討原住民面對入侵物種

五年一度的德國卡塞爾文件展堪稱全球當代藝術界的重要盛會，過往台灣藝術家卻甚少參與，而本屆卡塞爾文件展上則有4組共計23位台灣藝術家參展，其中藝術家張恩滿的《蝸牛的漂浮系統》，以船屋形態漂流於卡塞爾市的富爾達河面，成為融入地景的展件。

張恩滿此次參展計畫，承襲既有的創作風格與非洲大蝸牛的研究主題，並藉由卡塞爾市的地理與生態背景，建立跨國藝術小組。她以自身排灣族人的身份，用「非洲大蝸牛」為主題演繹了訪談、飲食文化、花窗彩繪、影片等創作形式。爬梳台灣原住民與土地、世界的關係，以原住民族面對入侵物種的態度，回應本屆文件展後殖民主義的議題。

《蝸牛的漂浮系統》運用文件展所在地卡塞爾市的地理環境與生態背景，打造了形似蝸牛的螺層殼體的候船室及一艘船屋，候船室屋頂以台灣構樹樹葉為主題，彩繪玻璃蓋覆，以構樹能洗滌蝸牛黏液的特性象徵地淨化參觀者，船屋則是以木作骨架及彩繪玻璃裝飾，於展會期間定期航行在富爾達河上。

1955年開辦的卡塞爾文件展，與威尼斯雙年展、巴西聖保羅雙年展並列為世界三大展覽，張恩滿是繼第3屆的林壽宇、第12屆的曾御欽後，再次受邀展出的台灣藝術家。

本屆卡塞爾文件展由印尼藝術團隊ruangrupa擔綱策展，其以「穀倉」作為策展主題，試圖將整個文件展視為一個穀倉的模型，不僅僅是一時一地的展覽事件，更是一個可以創造永續與共享的生態系統。在此策展概念下，參展者分為「穀倉藝術家」與「穀倉成員」，張恩滿以及由許家維、羅仕東與泰國藝術家共組的團隊「Baan Noorg 藝術與文化合作社」，為受邀的「穀倉藝術家」；以「穀倉成員」受邀參展的兩個印尼團體Jatiwangi art Factory與Gudskul，其計畫均包含與台灣藝術家或團體的合作。