台灣出現首例主要透過接觸傳染的猴痘（monkeypox）病例，美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前強調，猴痘病毒不會透過空氣傳播（Airborne Transmission），不過部分專家不認同，認為病毒能存在於大小不同的飛沫或氣溶膠中。

猴痘（monkeypox）病毒可能透過空氣傳播？

猴痘病例迅速現蹤多國，美國CDC官網指出，猴痘病毒主要透過與患者、帶有病毒的動物、物品近距離接觸傳染，病毒會透過皮膚傷口、呼吸道、眼睛、鼻子、嘴巴進入人體，另外也有可能透過飛沫傳染，不過通常需要長時間的面對面接觸才會感染。

《紐約時報》（New York Times）月初發布2篇文章，引述專家指出，猴痘病毒也有可能透過「空氣傳播」，引來CDC駁斥，強調患者吐出的飛沫無法在空氣中長距離漂浮，也不會在短時間的共享空間中傳播，當時CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）指出，目前已知的病例多是以「近距離、持續性的接觸」而感染。

不過部分專家並不同意CDC的觀點，認為CDC並未充分考量到不論飛沫大小，都有可能在更短的距離下被吸入的可能性。

《紐約時報》指出，世界衛生組織（WHO）及多名專家都認為，儘管猴痘病毒透過「短距離」的空氣傳播並不常見，卻是有可能，英國更將猴痘列入「高後果傳染性疾病」（high-consequence infectious diseases），也就是能夠透過空氣傳播。

美國維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）空氣傳播病毒專家馬爾（Linsey Marr）指出，「空氣傳播或許不是最主要的傳播途徑，也不是非常有效率，但卻仍有可能發生」，「我認為世界衛生組織是對的，CDC的訊息會誤導。」

報導指出，猴痘病毒究竟會不會空氣傳播的問題相當重要，因為答案最終會影響到相關預防措施，包括戴口罩、保持通風等。

也有專家指出，目前對猴痘的研究並不多，而且過去確實發生過透過空氣傳播的案例，例如2017年奈及利亞曾發生醫護人員在未直接接觸患者的狀況下感染的情形。

美國CDC官員也坦承，部分確診個案確實不清楚是在何時、以何種方式感染病毒。

馬里蘭大學（University of Maryland）空氣病毒傳播專家密爾頓（Donald Milton）指出，CDC向大眾保證猴痘對多數人不是威脅的做法是對的，除了照顧者以外，空氣傳播對其他人不太可能是威脅，但他認為完全否認空氣傳播的可能性是錯的，他說當病毒出現在唾液或呼吸道時，確實能經由說話、唱歌、咳嗽、打噴嚏等途徑透過呼吸道飛沫排出。

報導指出，飛沫可以很大、快速降落到物體或人身上，也可以很小、很輕，在空氣中飄浮較長時間及距離，CDC的評估取決於病毒是否只存在於大飛沫，或者也存在於非常小的氣溶膠（aerosol）。

澳洲昆士蘭大學（The University of Queensland，UQ）專家莫拉夫斯卡（Lidia Morawska）指出，病毒能存在於任何大小的呼吸道粒子中，她認為病毒只透過大飛沫傳播、甚至只有近距離才有感染風險的說法是沒有根據的。

馬爾指出，在近距離接觸下，根本難以分辨病毒是透過觸摸、大飛沫或氣膠傳播，他認為如果病毒能透過大飛沫傳播，那幾乎確定也能透過氣膠傳播。

不過整體而言多數專家們都認同，就算猴痘病毒可以透過氣膠傳播，傳播距離都不會像新冠病毒或麻疹病毒那樣遠。