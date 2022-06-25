知情人士今天說，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）下月將訪問南韓，針對通貨膨脹率上升與可能就北韓核子計畫祭出進一步制裁等議題與南韓官員會談。

路透社報導，消息人士說，葉倫訪問亞洲出席20國集團（G20）財長會議期間將與南韓高層官員會面。美國財政部發言人不願對此置評。

葉倫訪問行程的細節尚未敲定，但她可能將與南韓外交部長朴振（Park Jin）和財政部長秋慶鎬（Choo Kyung-ho）會面商討北韓議題，太平洋兩端的美韓情報官員都擔憂北韓準備展開5年來首次核試。

北韓國營媒體24日報導，領導人金正恩在與軍事首長的會議上，下令強化北韓防禦能力。南韓擔憂，北韓可能將增添部署戰術核武。

上週，朴振與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面後在記者會上說，美韓「必須推動新的聯合國安全理事會決議案，以解決北韓的挑釁行動」；如果北韓持續進行核試，平壤「將面臨美韓與國際社會的一致與堅定回應」。

由於北韓孤立於國際金融系統之外，遭到美國等國家制裁時也因此而更具韌性。

關於經濟情勢的討論也將是葉倫訪問南韓時的重要議題；華府與首爾都在設法降低通貨膨脹率，以化解民怨 。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110625