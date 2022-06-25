長照2.0補助的「到宅沐浴車」設備齊全，服務人員模擬組裝浴缸水管等器材，幫長輩洗浴。（王志偉攝）

富爾捷居家護理機構引進長照2.0嶄新「到宅沐浴車」，模擬流程，讓長輩感到幸福又開心。（王志偉攝）

「想要好好洗澡，是許多失能者與照顧家屬最簡單而奢侈的願望⋯⋯」，公職期間曾在多個偏鄉服務，護理師潘爾捷退休後，創立護理之家，配合長照2.0服務升級，爭取補助一部全能的「到宅沐浴車」，她說，到宅沐浴車的提供，讓偏遠、原民地區的長輩及家屬來說都是件幸福、溫暖的事。

家鄉在台東、選擇就讀護理學校的潘爾捷，本身是原住民族人，畢業後踏入公職，長時間都在花蓮服務，曾到偏鄉卓溪鄉、瑞穗鄉衛生所擔任護理長，6年前自衛生局退休，心中仍牽繫著能為長輩做些什麼事，投入熟悉領域長照工作，希望能付出自身專業，讓需要者獲得及時幫助。

潘爾捷表示，退休期間剛好政府大力推動長照服務，到如今長照2.0服務，她創立「富爾捷居家護理所」，除拓展相關長照相關事業，也打造「喘息咖啡館」讓照顧者喘息紓壓，還有送餐、送藥服務，提供長照服務資訊平台，也能讓需要者獲得及時幫助。

配合長照2.0服務升級，由衛生福利部補助經費並標得一部對於長期臥床失能者的秘密武器「到宅沐浴車」；潘爾捷表示，其實「想要好好洗個澡」是許多失能者與其照顧家庭最簡單而奢侈的願望，希望能協助他們尋回最基本的生活權益。

富爾捷居家護理所護理師張智娟表示，「到宅沐浴車」出車由1名護理師及2名照顧服務員，車上配有行動組合式浴槽等配備，方便進入家中為失能者進行全身式的沐浴服務。

潘爾捷表示，這輛造價近400萬（含車價）的「到宅沐浴車」，車內經過精心改裝，有不鏽鋼水槽、煤油熱水器、冷熱水管、兩截式組合浴缸、擔架、浴缸周邊帆布墊、進排水馬達、蓮蓬頭與各式沐浴用品。收費政府有貼補，用戶只需付少許費用即可，低收入全免。

「看到長輩沐浴後，感到幸福又開心的笑容，也為長輩感到滿足」。潘爾捷說，她會提供更好的服務來照顧花蓮長輩鄉親。