台南市出現國內首例猴痘案例，台南市長黃偉哲今到新北出席活動時表示，已立即展開清消，接觸者也隔離， 努力阻止本土案例發生。
黃偉哲說，市民從德國回來可能被人傳染，因為猴痘潛伏期大概3到4天，立即展開清消，接觸者都隔離。
黃偉哲說，猴痘跟天花一樣是高度接觸性傳染，呼籲國人到國外旅行要小心，目前國外美國、歐洲與亞洲好幾個國家都有病例，會努力阻止本土案例發生，相關接觸範圍都會做好清消。
台南市出現國內首例猴痘案例，台南市長黃偉哲今到新北出席活動時表示，已立即展開清消，接觸者也隔離， 努力阻止本土案例發生。
黃偉哲說，市民從德國回來可能被人傳染，因為猴痘潛伏期大概3到4天，立即展開清消，接觸者都隔離。
黃偉哲說，猴痘跟天花一樣是高度接觸性傳染，呼籲國人到國外旅行要小心，目前國外美國、歐洲與亞洲好幾個國家都有病例，會努力阻止本土案例發生，相關接觸範圍都會做好清消。
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