電價恐調漲？翻10年前蔡蘇嗆馬發言狠打臉

國民黨立委洪孟楷近日翻出蔡英文過去曾在臉書質疑馬政府，「這段時間以來，所有的物價全都上漲」，「這個政府在感受人民的痛苦，跟人民的感覺，真的差很遠」，網友在《中時新聞網》Youtube頻道底下留言諷刺，「迴旋鏢轉了一大圈還是會打到自己」！

國民黨立委洪孟楷近日翻出蔡英文曾經於2012年4月20日在臉書寫下，「這段時間以來，所有的物價全都上漲，尤其是油價和即將上漲的電價，對於一般人民，不論是有固定收入或平日收入不足的人民，都是很大的負擔。」「這個政府在感受人民的痛苦，跟人民的感覺，真的差很遠；我覺得，很多的漲價真的要好好的重長計議，這麼短時間、這麼巨大的漲幅，對一般人民來講，真的是很大的負擔。」

洪孟楷砲轟，這就是民進黨在野時的主張！

網友也在《中時新聞網》Youtube頻道底下留言諷刺，「迴旋鏢轉了一大圈還是會打到自己」、「千錯萬錯都別人的錯，政府有問題都是馬政府的問題，顏色有問題都是藍色的問題」！

也有網友在蔡英文臉書留言，「一直打臉自己，你的臉皮都不會痛喔！」「原來是寫給未來的自己啊！」「超好笑」、「來朝聖」、「2012的蔡EE打臉今日的蔡EE」！