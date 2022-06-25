實驗教育正夯，華梵大學近日宣布，全面啟動自主學習方案，將從9月開始推出新型態創新學習計畫，即大學4年課程無必修、全選修，在教師與顧問團輔導下，依興趣自由組合、設計所需課程，並開放獨招入學管道。

華梵大學校長林從一表示，將自111學年度起實施的自主學習教育方案，針對體制外實驗教育、在家自學的高中生，以及想自己決定學習路徑、不想被「分數與體制定義自己」的孩子，透過單獨招生管道入學，推出4年課程無必修、全選修，在教師與顧問團的輔導下，依興趣自由組合、設計所需課程、打破學系框架的新型態創新學習計畫。

林從一指出，華梵大學的自主學習方案為每位自主學習學生量身定做學習模式，由輔導老師透過提問與對話，引導學生進行學習課程規畫，同時兼顧專業與自主，只要在不限課程類型也不指定必修課程下，修讀專業學系承認的68學分，再加上依個人興趣自由選擇組合的其他領域課程60學分，即可取得學位。

林從一提到，推動自主學習教育是他的畢生理想，華梵大學小而精緻，相信非常有潛力成為自主學習教育的品牌大學。