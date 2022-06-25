許多人都聽過喝太多咖非恐釀骨鬆，對此，金鶯診所闢謠指出，大家認為咖啡會造成骨鬆，恐是因為每100豪升的咖啡中含有0.9mg的草酸，但其實每100公克的菠菜含400mg的草酸，比咖啡多了好幾倍，但怎麼沒人說吃菠菜會骨鬆？其實導致骨質疏鬆的3大元兇是缺乏鈣質、維他命D和運動不足。

金鶯診所近日在臉書粉專發文說，許多人都聽過「喝咖啡會脫水」、「喝咖啡會骨質疏鬆」，但其實喝3個shot的咖啡因，只會脫出人體105毫升的水分，而且不會影響骨質，因為骨質疏鬆主要是缺鈣與維他命D，且不運動造成的。

粉專提到，茶和咖啡的確有「溫和的」利尿作用，但利尿作用不代表身體會脫水，而認為咖啡會造成骨質疏鬆的，主因恐是每100毫升的咖啡中含有0.9mg的草酸，而草酸會抑制鈣質吸收。不過，每100公克的波菜含有400mg草酸、韭菜則含有166mg，超過咖啡的千百倍，但怎麼都沒有人說吃菠菜會造成骨質疏鬆？

粉專引述伯明罕大學的研究，研究人員找來50位受試者，讓他們在連續50天喝下800毫升的咖啡或水，結果發現，這2組受試者的身體含水量差異很小。另有一個研究則顯示，每天喝小於6杯的紅茶，身體的含水量幾乎沒有差異。

粉專指出，2014年發表在運動科學一篇文獻，分析整合了16篇研究，每攝取劑量300毫克的咖啡因，相當於3杯中熱美，身體會多排出109毫升的尿液。不過，3杯中熱美的水分絕對超過700毫升，所以幾乎可以保證不會有所謂的「越喝咖啡越脫水」的事情發生，除非你只喝濃縮咖啡Expresso。

粉專也說，補充足夠的鈣質才不會骨質疏鬆，每100豪升的咖啡含0.9mg的草酸，幾乎是微乎其微，只要多喝2口牛奶就抵消了。早在2006年研究，就有發現鈣質攝取足夠的人，喝咖啡並不會提高骨質疏鬆風險，但要是真的怕骨質疏鬆，就喝拿鐵吧！除了可抗氧化、促進代謝、提高運動表現，咖啡也是重要的精神糧食。不過，大家若要喝拿鐵，記得選低脂牛奶，以免攝取過量的油脂。