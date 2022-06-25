永豐金(2890)上周股價K值由下往上突破D值，呈黃金交叉，周五收盤站上17.15元，突破周線。上周外資站在賣方，外資持股比約28.8%，而主力方面則是連4日買超，千張大戶高持股達77%。

培養集團內部經營團隊未來接班人才，永豐金25日晚間宣布進行7名高階主管及董事職務調整，調整包含銀行、證券、租賃等，其中，永豐銀董事長將由現任銀行及金控董事曹為接任。

曹為實曾任中華開發工業銀行總經理、花旗銀行副總裁、高盛執行董事，以及瑞士銀行、摩根史坦利及巴克萊銀行之董事總經理等，2018年開始擔任銀行董事至今，不過，雖然銀行董事長推薦現任銀行及金控董事曹為實接任，但仍需待銀行董事會通過及主管機關認可。

永豐銀行(中國)董事長由銀行執行副總莊建發接任，待當地主管機關核准後生效，莊建發目前督導銀行法人金融、海外等業務，並兼任香港分行香港地區行政總裁，上任後期藉著其專才，持續推動跨部門及跨境間整合。

在永豐金證券及子公司部分，總經理一職由投資銀行處處長張李章隆接任，但仍待主管機關核准後生效，張李章隆一路由公司承銷部基層做起，歷經企劃處、承銷部及投資銀行事業處部門主管，在公司資歷將近27年，資歷豐富。

原總經理江偉源則改派為永豐金證券(亞洲)董事長，永豐金證券(亞洲)董事總經理已於6月1日由朱光勳接任，朱光勳於1996年赴香港發展至今，資歷完整，香港是永豐金證券跨入亞洲邁向國際的重要基石，新任董事長及總經理將為永豐金證券香港接棒衝刺再創新局。

永豐金說明，除永豐金租賃董事長李文宏、永豐金證券(亞洲)總經理朱光勳為外聘外，其他多為在公司基層做起，熟悉公司企業文化的資深經理人。

永豐期貨董事長葉黃杞屆齡退休，由總經理辦公室主任林芷茜接任董事長，林芷茜於公司的資歷亦將近25年，擔任過企劃處部門主管、人力資源部及行政部督導主管等職；永豐金租賃新任董事長李文宏，在金融業的資歷長達42年，已於6月1日上任，藉其海外豐富的經驗，將引領永豐金租賃「衝刺海外收益、拓展海外布局」，為永豐金租賃帶來新樣貌。

永豐金指出，職務調動後，除有助於主管內部完整的歷練，並有利於金控跨部門橫向整合、縱向溝通，以因應疫情下外部金融挑戰，及國際情勢快速變遷。