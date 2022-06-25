台中市政府教育局與國立台灣師範大學合辦「2022專業英文聽寫與詞彙能力大賽—第五屆台中市英文菁英盃」競賽，25日於台中家商進行比賽，藉此推動2030年雙語國家雙語教育的人才培育。教育局長楊振昇說，參加學校隊伍相當踴躍，各校學生代表有29校572人次，以及來自6所學校的6位教師代表參賽。

楊振昇指出，台中外語教師數是六都第一，並鼓勵學生參加競賽。專業英文已與多益、全民英檢等並列登錄在「教育部-高級(職)中等學校學生學習歷程資料庫」中，可視為「語文證照-英文類」有效學習証明，對高中職學生具有與職場能力對接及申請大學入學學習歷程需求的雙重實質效益。

楊振昇表示，此屆競賽由台中家商、台灣師範大學工業教育學系／技術職業教育研究中心共同承辦，並邀請豐原高商、國立勤益科技大學、東海大學、建國科技大學、弘光科技大學等共同協辦。

教育局說，參與對象分為國中組、高中職組、大學(專)組、國高中職教師組、大學(專)教師組及校園主管組；競賽內容有一般英文單字項目、專業英文聽(寫)能力項目外；專業英文詞彙項目，包括--教育」、「醫學與護理」、「餐飲」、「觀光」、「資訊(計算機)」、「電機與電子」、「汽車工業」、「商業與管理」、「財務金融與會計」、「機械工業」、「模具工業」、「數位多媒體設計」、「美容彩妝」、「人工智慧」、「電競」、「生活與職場─職涯試探(綜合類)」、「流行服飾」、「土木建築」、「醫護與健康照護」、「幼兒保育」，共20個類科。

教育局強調，今日競賽內容，包含教育部公告的一般基本單字(國中、高中職)，到與生活與職場對接的專業英文詞彙與聽寫的能力，相信都可提升台灣學子們未來國際競爭的能力。