風神寶寶兒童劇團10周年，將在7月底推出全新製作《樓桑村那個姓關的－還有那個姓張的跟姓劉的》，以三國人物劉備、關羽、張飛為角色原型，加上孩子容易親近的語言、熱鬧的場面，打造出全新的「黃金之亂」。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，傳藝中心每年暑假期間推出的「夏日生活週」活動，主要希望藉由輕鬆、活潑的多元跨界節目，成為家庭親子及青少年提供親近傳統藝術的管道。

這次風神寶寶與多位現代戲劇界優秀的演員合作，融合現代戲劇的表演方式及傳統戲曲身段和唱段，以街舞融合戲曲身段、用B-Box來演繹江湖調。三位主角之一的棗子關由郭耀仁演出，草鞋劉由配音員王辰驊飾演，草莽性格最重的豬肉張，則是由林木森擔綱演出。

此外，還有反派角色黃金幫首領，則是由曾獲金鐘獎戲劇節目男配角獎的蘇達飾演，蘇達和風神寶寶合作多次，他所詮釋的鐵扇公主，也是觀眾心中的經典之一。而歌仔戲新生代演員吳米娜、王婕菱、姜琬宜也將在作品中擔任歌隊。演出將於7月23日、24日在台灣戲曲中心大表演廳登場。