日本首相岸田文雄即將啟程前往德國出席七大工業國集團（G7）峰會，之後再轉往西班牙，以首位與會的日本首相身分，參與北大西洋公約組織（NATO）峰會。

日本時事通信社報導，岸田將於今天深夜啟程出訪，預計6月30日下午返國。由於日本參議院大選將於7月10日投開票，在選戰期間出訪5天實屬罕見，是繼前首相菅直人2010年在參議院大選期間出訪後，再度有現任首相在中央級大選期間出訪。

日本放送協會（NHK）報導指出，俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略已持續長達4個月，G7峰會預料將針對強化施壓俄羅斯及協助烏克蘭等交換意見。

受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，全球物價高漲及糧食危機預料也將成為G7峰會主要議題，G7成員國應會在峰會期間就團結一致因應進行確認。

此外，G7峰會還預定討論包括中國與北韓在內的區域情勢、氣候變遷對策及能源問題等議題；面對2023年G7峰會預定在日本廣島舉辦，岸田也希望在這次的峰會上積極主導討論。

在結束G7峰會議程後，岸田將轉往西班牙馬德里，以首位與會的日本首相身分出席NATO峰會。

考量到俄羅斯軍事侵略及中國積極發展海洋，岸田將在NATO峰會上向各國傳達並共享「絕不容許藉由武力在全球任何地區片面改變現狀」的態度，也期待跟NATO確認進行更進一步合作。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110625