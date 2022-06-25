配有4K個人螢幕的經濟艙座位。（范揚光攝）

可以完全躺平的商務艙座位。（范揚光攝）

為迎接邊境解封，星宇航空25日與旅遊網合作推出A330neo客機微旅行首航，吸引許多期待出國的民眾搶先搭乘體驗。

星宇航空表示，由於邊境可望即將解封，因應疫情而生的類出國玩法將逐漸走入歷史，因此特別推出全台首架A330neo廣體客機的微旅行航程，許多星宇粉絲及航空迷不畏疫情紛紛搶票，機上220個座位秒殺完售。

為營造出國旅遊的歡樂氣氛，星宇航空還與香港旅遊發展局合作，在候機室打造「港味巡禮」主題活動，除了布置香港景點背板供旅客打卡拍照，還提供道地的港式點心，讓旅客感受到滿滿的港式風情。

這班微旅行班機航班編號為JX8330，下午12時30分從桃園機場起飛後，先往東飛往日本宮古島，再折返台灣並沿著東海岸飛行，接著返抵桃園機場。在3個小時的航程中，除了讓旅客飽覽東部的絕美景緻，也讓旅客體驗宛如出國般的飛行時光。

旅客傅小姐開心地說，疫情期間自己已經搭乘星宇的微旅行航班共10次，這次還特別買了兩張機票，除了表達支持之意，也迫不及待地想好好體驗新飛機上的各種設備；她希望邊境解封後能有更多機會出國遊玩，畢竟這幾年來已經被疫情悶壞了。