歐盟領導人23日在比利時布魯塞爾舉行峰會，首日就宣布通過烏克蘭與摩爾多瓦成為「歐盟候選國」，烏克蘭能否順利進入歐盟，引發國際關注。對此，淡江大學國際事務學院歐洲研究所教授兼所長卓忠宏直言，接下來的審查過程才是問題，烏克蘭本身的政治經濟發展就是最大阻力，「恐怕至少也要10年以上」。

卓忠宏今日（25）接受香港媒體《中評社》訪問表示，從申請加入歐盟到正式的會員國，期間需要一個轉換過程，這過程要達到依序達成三個條件，第一是政治要符合西方的民主法治標準，第二是所有關稅與政府干預或保護措施都要拿掉，第三是政治與經濟條款都要達到目標。

卓忠宏分析，烏克蘭的政治清廉度在俄烏戰爭開打前，歐洲排名倒數第三，所以光這第一個條件大概就要審核很久。至於經濟方面，烏克蘭能否適應來自於歐洲國家的競爭是個問題，若一旦經濟垮了，還要歐盟回頭援救很麻煩；過去中歐國家申請加入歐盟，達成經濟條款所需的時間，就經過至少10年過渡期。

至於第三點，卓忠宏指出，參加歐盟的路途遙遠，就算烏克蘭變成候選國，起碼需要很多年改善相關條件，光是戰後重建與經濟復甦、政治改革、法律修改等，「恐怕至少也要10年以上」。