全民抗通膨，電信業助陣，中華電(2412)推出Hami Pay智慧繳費好康，讓消費者宅家繳費抗疫也能賺回饋，Hami Point 限量贈點最高3%；遠傳則是「friDay聯名卡」強勢回歸，回饋升級後於任一通路皆享2%遠傳幣回饋無上限、電信帳單最高享5%遠傳幣回饋。

疫情改變民眾生活習慣，使用行動智慧繳費需求提升，依中華電統計Hami Pay智慧生活繳費的使用量，較去年同期增加近4成，因應汽機車燃料費繳稅季即將到來，中華電推出Hami Pay智慧繳費好康，即日起只要使用Hami Pay 繳交汽燃費，並於活動期間再完成任一筆生活帳單繳納，即享Hami Point限量贈點最高3%，每門號回饋上限150點(1點即1元)，讓民眾宅家繳費抗疫也能賺回饋。

中華電Hami Pay不僅具備完善的智慧繳費範圍，一次包辦汽燃費、信用卡費、電信費、水費、停車費、健保費、e-Tag儲值等生活繳費的大小事；同時整合電子票證、信用卡支付、雲端發票及Hami Point等多元功能，更提供客戶於Pi拍錢包合作通路掃碼付款，能直接使用Hami Point折抵消費。

遠傳(4904)行動生活圈再進化，宣告「遠傳friDay聯名卡」強勢回歸，回饋升級後於任一通路皆享2%遠傳幣回饋無上限、電信帳單最高享5%遠傳幣回饋，已持有遠傳friDay聯名卡卡友也同享升級，快速累積最有感，此次遠傳心生活透過遠傳friDay聯名卡的升級回歸，讓每位消費者都能體驗遠傳幣累兌優惠與回饋，不論線上線下，不限任何通路。

根據聯徵中心統計，2021年1月到10月，女性平均月刷3萬380元，男性平均月刷2萬8500元，若都使用遠傳friDay聯名卡，一般消費享2%遠傳幣回饋無上限，1遠傳幣等於1元，一年平均最多可省下7千多元，搭配遠傳門市、遠傳friDay購物等既有遠傳幣回饋，優惠疊加更划算。