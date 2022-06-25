經濟部將在27日召開電價審議委員會臨時會，外界都認為「漲定了」。經濟部長王美花日前表示，漲幅由來自產業、官方及學界的委員們拍板定案。國民黨發言人李明璇昨(24日)在臉書談到，國家供電不穩、沒有能源安全，人民要怎麼安心生活？錯誤的能源政策，政府寧願讓人民繼續「用肺發電」，算什麼社會正義？

李明璇在臉書談到，從2017年815全台大停電到今年303，停電是台灣人實實在在的痛苦感受，我們到底要如何驕傲地宣示台灣是先進的國家？如今美國商會再點出台灣今年最緊迫需要解決的三大議題，其中一點為供電的穩定性已不是隱憂。

如果宣布漲電價了，李明璇進一步說，民生用電可能會一次漲足，對後續的物價衝擊可想而知，伴隨通膨的物價飆漲、以及疫情重創庶民經濟，將更影響基層民眾的生活。她並質疑，蔡總統是否忘記曾說過，「這個政府在感受人民的痛苦，跟人民的感覺，真的差很遠」。