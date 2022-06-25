高市議員林于凱5月中旬揭露1111、518等知名人力銀行網站疑似遭到滲透，導致求職民眾淪為車手，林于凱及市議員參選人顧崇德、湯茹婷25日再度踢暴，高市府勞工局早已知情，但事發超過1個月，卻未有任何調查動作。（洪浩軒攝）

高市議員林于凱5月中旬揭露1111、518等知名人力銀行網站疑似遭到滲透，詐騙集團假借合法公司名義刊登徵才職缺，讓求職者淪為車手，林于凱及市議員參選人顧崇德、湯茹婷25日再度踢暴，高市府勞工局早已知情，但事發超過1個月，卻未有任何調查動作，導致更多受害者出現。

林于凱指出，他5月18日陪同受害者舉辦記者會，揭露詐騙集團假借合法公司的名義，在人力銀行刊登應徵球鞋代購等相關工作的徵才資訊，未料，求職者開始工作後，卻被以各種名目要求收款，導致求職者淪為詐騙集團「車手」，無意間成為詐團成員的求職者除了遭警方列為詐騙共犯外，金融帳戶也遭凍結。

林于凱表示，該不法情事遭揭發後，高市警鳳山警分局宣稱已破獲詐騙集團，但類似的詐騙徵才資訊仍持續在人力銀行網站上刊登，且有多位民眾陸續受害，調查後還發現，新案中假主管使用的大頭貼，竟是5月舊案中受害者的照片，顯然新舊案有所關聯，合理推斷警方根本沒抓到詐團首腦。

讓林于凱最無法接受的是，他5月中旬揭發相關不法詐騙情事時，高市府勞工局也有代表出席，還說會針對刊登職缺的公司及人力銀行調查。由於人力銀行設址位在台北市，林于凱等人向勞工局詢問相關案件調查進度，才發現勞工局至少知情1個月，但卻連一張調查公文都還沒發到台北，才讓無辜民眾不斷受害。

林于凱也當場撥打電話給3名女受害者，讓其陳述受騙過程，A女子表示，自己投履歷時沒有察覺異狀，且該公司還有派員與她面試，但上班首日就被公司要求收一筆近70萬元貨款，後續也經常指派她執行類似的收款工作，直到與其他同為收款的員工碰面，在談話過程中才驚覺自己可能淪為詐騙車手。

顧崇德指出，根據主計總處統計，今年5月台灣的失業率又創下7個月以來的新高，還有大量的民眾遭到公司減薪、減班，這種焦急求職的心態，更容易誤判落入詐騙集團的圈套裡。

而湯茹婷表示，主管機關應該調查人力銀行是否違反《就業服務法》規定、並要求人力銀行提供刊登職缺者資料，若人力銀行有查獲相關疏失或責任，應依法開罰並且限期改善。

對此，高市府勞工局回應，目前已依行政程序行文至相關人力銀行，要求限期提供徵才單位相關資料供勞工局查核，後續審理如發現有違失情事，將依法究責，另將依受害勞工的意願，協助進行司法程序。