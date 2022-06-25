來自竹南鎮高齡近90歲的翁圓妹，提任社區關懷據點廚房志工媽媽長達25年。（謝明俊攝）

來自三義鄉的模範母親吳英蘭與鄉長呂明忠等合照。（謝明俊攝）

17位來自各鄉鎮市的模範母親，25日上午齊聚苗栗縣政府接受縣長徐耀昌頒獎表揚。（謝明俊攝）

17位來自各鄉鎮市的模範母親，25日上午由縣長徐耀昌親自戴上金戒指。（謝明俊攝）

苗栗縣政府表揚模範母親，縣長徐耀昌也送花感謝太座蔡麗卿。（謝明俊攝）

苗栗縣政府表揚模範母親，多位鄉鎮市長陪同前來觀禮慶賀。（謝明俊攝）

苗栗縣政府原訂於5月4日舉行今年模範母親表揚大會，但由於5月疫情正值高漲，避免群聚影響延期舉辦，25日上午，除了後龍鎮最高壽106歲的翁薛玉雲，因子女顧慮群聚臨時取消出席外，全縣17位模範母親齊聚一堂，由縣長及夫人一同頒獎感謝母親們的付出。

25日的表揚大會中，縣長徐耀昌親自為到場的模範母親一一戴上金戒指，肯定她們對子女、家庭及社會的付出。除致贈每位模範母親金戒指、全聯禮券等禮品之外，苑裡鎮享沐時光莊園渡假酒店，也特別客製化贊助提供價值6600元的桌餐餐券予每位模範母親。

今年18位模範母親，皆是由18個鄉鎮市公所推薦的受獎代表，其中有5位年齡超過90歲，最年長的模範母親是來自後龍鎮高齡106歲的翁薛玉雲，人稱「麥當勞阿嬤」，曾在多年前榮獲模範婆媳，家中四代同堂，照顧並教育子女有成。

另外，高齡近90歲的竹南鎮翁圓妹，持續在新南社區照顧關懷據點擔任廚房志工媽媽長達25年以上，言教不如身教，女兒、女婿、媳婦也都投入志工行列，是家庭志工的最佳寫照。大湖鄉馮魏松香女士熱心地方事務，曾獲得苗栗縣衛生保健績優志工家庭獎銅牌獎項。通霄鎮吳平橘女士，擔任過通霄鎮6屆鎮民代表，積極爭取各項地方建設不計其數。頭份市劉秋媛女士目前是頭份市婦女會理事長，推動縣內各項婦女及弱勢學生獎助學金等各項社會福利服務，熱心公益，不遺餘力!

徐耀昌表示，還有許多母親積極打破傳統女性角色框架，展現獨特生命色彩，縣府團隊積極辦理各項婦女與家庭訓練課程、成長講座、性別平等宣導活動，並設置苗栗縣婦女福利服務中心提供婦女服務，將持續為婦女福祉努力，打造幸福苗栗願景。