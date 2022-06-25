泰鼎-KY(4927)前5月合併營收為69.28億元，年增22.49%，為落實ESG，泰鼎-KY董事會決議設置永績發展委員會，由執行長周瑞祥擔任永續長，並擬訂於114年3月完成溫室氣體盤查及外部查證，完善碳排放盤查機制。

為與國際永續趨勢接軌，提升公司治理及推動永續發展事務，泰鼎-KY董事會決議設置永績發展委員會，由執行長周瑞祥擔任永續長，獨立董事蘇朝琴、Jesadavat Priebjrivat擔任委員，統籌公司永續策略方向及布局，強化公司永續經營之督導與管理。

因應主管機關要求，泰鼎-KY亦擬訂於114年3月完成溫室氣體盤查及外部查證，完善碳排放盤查機制，為減碳政策奠立基礎。

泰鼎-KY日前股東會通過每股配息4元，董事會訂7月11日為除息交易日，除息基準日為7月17日，7月13日至7月17日為停止過戶期間，現金股息將於8月5日發放。

泰鼎前5月合併營收為69.28億元，年增22.49%，儘管通膨及俄烏戰爭，為下半年營運添變數，泰鼎-KY董事長王樹木表示，今年營收及獲利都會比去年好，只是成長多少，還是要看下半年市場狀況。