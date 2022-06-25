台中市長盧秀燕25日陪同蔡英文總統視導國軍台中總醫院，慰問醫護人員，並訪查IGRT放射腫瘤治療中心。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

總統蔡英文到台中視察國軍台中總醫院時也透露，6月底中央流行疫情指揮中心就會將開會討論6個月到5歲幼兒疫苗施打。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

食藥署日前已通過6個月至5歲的兒童莫德納疫苗的緊急使用授權(EUA)，總統蔡英文25日上午到台中視察國軍台中總醫院時也透露，此次疫情中兒童醫療問題受到社會大眾關心，6月底中央流行疫情指揮中心就會將開會討論6個月到5歲幼兒疫苗施打。

蔡總統25日在國防部長邱國正、國安會副秘書長陳文政陪同下到國軍台中總醫院視導，慰問醫護人員，並訪查IGRT放射腫瘤治療中心，台中市長盧秀燕、立法院長蔡其昌、立法莊競程、何欣純也都到場。

蔡總統感謝醫護守護民眾健康，國軍台中總醫院照顧民眾健康、投入防疫工作，工作量繁重，感謝大家的付出，疫情雖已開始趨緩，但確診案例仍多，期盼大家持續努力守護民眾健康，也相信中央地方共同攜手，一定能度過疫情挑戰，穩健走向疫後生活。

她在致詞時特別提到在這次疫情中對於小朋友的照顧受到社會很多關心，除開設兒童就醫綠色通道、強化守護，也持續提升兒童的保護力，上個月兒童莫德納第二劑開打中央特別在台中自然科學博物館設快打站，前幾天兒童第二劑輝瑞疫苗也開打。

蔡總統也透露，這個月底指揮中心將討論6個月到5歲幼兒疫苗施打，如果做成決議，疫苗配送到到施打要請指揮中心與地方做好溝通協調，也務必妥善規劃讓小朋友受到最好的照顧。

食藥署日前已通過6個月至5歲的兒童莫德納疫苗的緊急使用授權(EUA)，至於何時可以開打，仍待衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)將開會討論，蔡總統這段致詞等於宣告ACIP月底前將會做成決議。