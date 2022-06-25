蔡男在自家頂樓養寵物雞。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

蔡男稱「為了好玩」才會射擊寵物雞。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區近日有民眾發現，一名男子持BB槍射擊有人放養的寵物雞，恐有虐待寵物嫌疑，警方獲報後到場訪查並調閱監視器，查出60歲蔡姓男子涉案，請他到案說明。原來遭射擊的寵物雞就是他飼養的，因自行飛走才帶BB槍出門尋找，為了好玩才會射擊寵物雞。警方訊後將其依違反社維法及動保法送辦。

中壢分局指出，民眾報案中壢環北路某停車場，21日下午有不明男子持BB槍射擊寵物雞，警方沿線查出蔡男到案說明，他表示，在自家頂樓飼養9隻寵物雞，不定時會放出來活動，其中3隻21日傍晚飛走，就持BB槍出門尋覓，在停車場發現寵物雞後朝牠們射擊，但都沒射中，最後只抓到2隻，被附近居民喝止後才離開。

蔡男坦承是「為了好玩」才會用BB槍射擊寵物雞，警方訊後依違社會秩序維護法函請偵辦，另射擊寵物雞舉動，屬於虐待或傷害動物，待相關證據提供動保處查處後，依違反動保法第6條處以罰鍰。

警方表示，當時扣案的玩具槍雖無殺傷力，但外觀與真槍相似，令人難辨真偽，有危害公共安全之虞，但在公共場所用玩具槍射擊動物，雖未擊中，仍對公共秩序與社會安寧造成危害，仍應依社維法論處。

警方也呼籲，依動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，動保法第25條則規定若違反動保法第6條，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。