喵星人想釣魚？民眾釣竿遭竊 偷兒竟然是「牠」/高佩琦翻攝

苑裡鎮一名黃姓民眾本月22日20時許騎機車到山脚里賣場購物，沒想到出來後，發現放置電動機車上踏板上的釣竿不翼而飛，立即報警，通霄分局山脚派出所受理後，積極展開偵辦，經過調閱監視器畫面後，發現竊嫌竟然是一隻黑色野貓，失主得知後，也莫可奈何不再追究。

警方表示，當下到現場瞭解遭竊經過細節後，立即調閱賣場及警察局路口監視器開始過濾，因遭竊時段出入賣場人潮眾多，原以為是路人順手牽羊將釣竿竊走，但經調閱遭竊時段全程監視畫面，均未發現有任何人靠近竊取釣竿情事，案情頓時陷入謎團。

警方將監視畫面複製帶回所內細心監看過濾，發現監視畫面內有隻黑色野貓趁黃男進入店內購物時，於黃男電動車附近來回觀察後，以迅雷不及掩耳的速度將釣竿刁走，警方重回賣場附近搜尋，但未發現野貓及釣竿踨跡;警方將查證結果告知黃男，黃男當下覺得不可置信，警方也會心一笑，研判可能是釣竿上有魚的味道，野貓誤以為是魚，故將釣竿刁走。

原本忿忿不平的黃男，經警方查證偷兒是野貓時，他感到不可思議，也不再追究，連聲向警方致謝，並表示日後定會將釣竿妥善發置電動車置物箱內，避免再次遭竊。