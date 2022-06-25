民進黨總統人選一直是外界熱議話題，日前加入民進黨、被認為是可能人選的前副總統陳建仁受訪時透露，副總統賴清德曾問他加入民進黨是否要選總統，他對賴還原去年加入民進黨，是因為有幾個好朋友來號召。但沒說這些朋友是誰。同時陳建仁也直言「民進黨人才濟濟，不缺一個陳建仁，但台灣缺一個陳建仁去做科學家」，避談選總統一事。然而前民進黨立委沈富雄直言，2024年代表綠營參選總統的一定是賴清德，陳建仁則是被總統蔡英文用來逼賴聽話的「一招棋」。

而針對陳建仁「民進黨不缺陳建仁，但台灣缺一個陳建仁去做科學家」的說法，沈富雄昨（24日）在政論節目《少康戰情室》狠酸「講得太美了，他哪有那麼重要？」他表示賴清德問陳建仁入黨是否要參選總統的故事「充滿趣味性且非常戲劇性」，聽起來也「頗堪玩味」。

沈富雄表示，該則消息是陳建仁告訴黃光芹，但「這種消息根本不應該告訴媒體人！」同時陳建仁表示總統蔡英文不知道，沈富雄直言「總統哪裡會不知道？」他指出起心動念要讓陳建仁入黨的人一定有向總統報備，同時也直言雖不是蔡英文啟動，但由於最近時常參加英系活動，陳建仁口中的那群人「絕對是英系的人！」

沈富雄提到，陳建仁不見得像很多人認為般，被蔡英文要用來制衡賴清德，「但就是有這一招棋，可用可不用」，如果你（賴清德）夠乖，我不用，如果你不聽話，我把他（陳建仁）擺在這裡讓你會怕，因此沈富雄直言，2024年民進黨的總統候選人「一定姓賴！」