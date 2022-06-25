北市光復北路發生路樹倒塌意外，所幸無人受傷。（翻攝照片／民眾提供）

北市光復北路發生路樹倒塌意外，所幸無人受傷。（影／民眾提供）

北市光復北路發生路樹倒塌意外，所幸無人受傷。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

受午後對流影響，台北市稍早下起雷陣雨，不少災情慢慢傳出，台北市災害防救辦公室表示，目前內湖、松山區時雨量已達40毫米，未來雷雨胞將持續擴散，預估雨勢將持續1至2小時，松山區更傳出高達20公尺的路樹倒塌，當場壓損1部自小客車，嚇壞路邊駕駛。

北市光復北路發生路樹倒塌意外，所幸無人受傷。（翻攝照片／民眾提供）

北市光復北路發生路樹倒塌意外，所幸無人受傷。（翻攝照片／民眾提供）

北市松山區光復北路與延壽街交叉路口，25日下午1時許，發生路樹倒塌意外，現場人行道1棵高度約20公尺、直徑約60公分路樹忽然倒塌，壓損1輛自小客車，造成光復北路兩線車道無法通行，所幸沒有造成人員受傷，警消已到場協助疏導，並通知相關單位前往排除。

北市光復北路發生路樹倒塌意外，所幸無人受傷。（翻攝照片／民眾提供）

北市光復北路發生路樹倒塌意外，所幸無人受傷。（翻攝照片／民眾提供）

另外，中央氣象局已於下午1時33分發布山區暴雨特報如下，其中有針對台北市雙溪（楓林橋與碧溪橋）發布災防告警，持續時間至下午3時33分，北市府提醒，該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，請注意可能的影響，目前消防局已派出轄區分隊前往該地區車巡，並警示民眾遠離水域以策安全。