針對疫情指揮中心昨天公布國內首例猴痘確診個案，行政院長蘇貞昌今天於行政院擴大防疫會議表示，由於猴痘傳染途徑與COVID-19 不同，請指揮中心對外適度宣導相關衛教資訊，請國人不用恐慌。

行政院發言人羅秉成表示，蘇院長今天上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、成人與兒童疫苗施打情況以及快篩試劑盤整情形等議題進行討論。

指揮中心表示，全球疫情持平上下波動，目前全球仍以Omicron BA.2為主，惟Omicron亞型BA.4、BA.5及BA2.12.1病例數持續增加，致部分國家疫情回升，將持續監視其發展對我國影響；國內疫情仍屬於社區廣泛流行狀態，不過近一周新增本土病例數呈穩定下降趨勢，中重症病例數減少；境外移入病例持續增加且檢出Omicron BA.4、BA.5變異株，須持續觀察。

指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.22％，第2劑為82.89％，第三劑為69.77％，若以符合第三劑接種間隔人數統計，第三劑施打率則為93.84％，累積施打已超過5733萬人次；有關滿6個月至5歲幼童之疫苗，預計7月初將進口約45萬劑莫德納（0.1毫克／毫升劑型），約可供應90萬名幼童，另滿6個月至4歲輝瑞疫苗亦在持續洽購中；而截止本月23日止，5-11歲兒童第一劑疫苗戶籍人口接種率為74.7％，第二劑疫苗戶籍人口接種率為3.1％，其中6-11歲莫德納第一劑疫苗已接種約28.6萬人次，莫德納第二劑疫苗已接種約4.1萬人次，5-11歲輝瑞第一劑疫苗已接種約78.2萬人次，輝瑞第二劑疫苗自本月22日起逐續接種，全國已接種約3560人次。

指揮中心指出，截至本月23日止，12-17歲青少年第三劑施打約62.4萬人次，接種率達52.2％，各縣市將持續進行追加劑接種至6月底；75歲以上長者第1劑為80.1％，第2劑為75.2％，第三劑為64.2％ ；65至74歲長者第1劑為89.6％，第2劑為86.6％ ，第三劑為78％，其中，65歲以上追加劑符合接種間隔者已達96.1％；另有關提供65歲以上長者（含55-64歲原住民）500元衛教品措施及加碼每人提供兩劑快篩試劑政策，將延長至下個月底。

指揮中心表示，目前家用快篩試劑數量充足，但因應滿6個月至5歲幼兒疫苗施打作業尚未進行，指揮中心建議自7月1日起，實施第二輪學齡前兒童（0至6歲）免費再領取一份五劑快篩試劑。

蘇貞昌表示，國內疫情已逐漸平穩且趨緩，目前防疫政策也朝著正常生活、積極防疫、穩健開放的方向進行，請指揮中心綜合國內外疫情變化及醫療量能等資訊進行掌握及比較，以作為相關防疫政策繼續推動及滾動調整依據。

蘇揆說，針對滿6個月至5歲幼童即將開始的疫苗施打規畫，除請指揮中心持續進行各廠牌疫苗採購作業外，亦請指揮中心與地方政府利用過去設置大型接種站之經驗規劃相關接種作業、做好相關教育訓練，使新生兒父母能夠獲得充分資訊並做好相關準備以做出決定。

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