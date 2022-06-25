總統蔡英文25日出席彰化市參加小英之友會理監事、顧問授證活動，活動不對外開放。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

邱建富未獲邀請出席，氣憤表示，未獲邀請，「真心換絕情」，不會放棄，持續爭取提名。（邱建富提供／吳敏菁彰化傳真）

總統蔡英文25日出席彰化市參加小英之友會理監事、顧問授證活動，強調一定會提名最好的人，不論提名誰，小英之友會都團結起來、全力支持。邱建富未獲邀請出席，氣憤表示，擔任多屆總統蔡英文在彰化縣競選總部的操盤手，一卸任黨部主委，卻連邀也沒邀，「真心換絕情」。

邱建富爭取民進黨提名參選彰化縣長，總統蔡英文21日召見黃秀芳後，22日中央選對會成員高志鵬約見邱建富，勸退他參選，但是邱建富不同意，表達將爭取到底，並指出黃秀芳當選這屆立委那一刻，就公開表示要參選下屆縣長了，已經準備很久、很久，並且之前也「禮讓」魏明谷兩屆了，不能老是要他讓。

小英之友會為了凝聚彰化向心力，小英之友會總會長陳永昌和前彰化縣社會處黃淑娟25日舉辦理監事、顧問授證活動餐會，立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶、前縣長魏明谷等、民進黨中執委林益邦、彰化縣黨部主委楊富鈞，黨公職和參選人共300多人都參加，邱建富未出席。

活動結束後，邱建富氣憤表示，擔任多屆蔡英文競選總統彰化競選總部的總幹事，是實際操盤手，這次活動卻連邀都沒有邀，不知道在主事者在想甚麼，「簡直是真心換絕情，這些人這麼搞，是要搞壞這盤選情的」他還是要持續爭取提名，不會放棄。

蔡英文這次出席，只是簡單致詞，匆匆離開，完全沒和現場人士互動，在公開徵召人選出爐之前，避免給外界聯想和大作文章的空間。蔡英文只是強調，無論提名誰，只要小英之友會動起來，彰化戰力就會出現。

小英之友會總會長陳永昌的妻子黃淑娟表示，這次辦活動不與政治牽扯，並沒有對外開放，純粹就是總統蔡英文感謝小英之友會長期推動地方公益。