今天要為大家介紹的特殊廟宇是位於彰化縣秀水鄉陜西村的「烏面將軍廟」。這間廟的特殊之處在於祂曾經發生過轟動一時的認祖事件。廟前牌樓就是這個事件的最佳見證。

牌樓正面為陜西大儒張載的「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。」以及「陜西村」、「天長地久」背面寫著「文武盛地」、「率三千秦中子弟，協延平渡海而來。」、「五千載文化相傳根深葉茂，三百年倫常攸敘源遠流長」、「光前裕後」。

1977年九月，原籍陝西之督學徐秉琰至彰化縣秀水鄉視學，發現竟有地名曰陜西村者，當地並有一烏面將軍廟，徐督備感親切，經向父老詢問結果，此地居民皆原籍陝西，三百年前鄭成功部將馬信率陜西子弟三千人由鹿港上岸，後戰死於陜西村，因馬信膚色較黑，故稱烏面將軍，鄉民立廟紀念之。

徐督感動之餘，將此消息告知在台陜西同鄉，眾人自隨國府遷台，離鄉已近三十年，得知此訊皆大為振奮，是年即到烏面將軍廟拜謁同鄉先賢，並倡議修建陜西文物館。

根據華龍國小網頁所載，烏面將軍廟於嘉慶年間建立，歷經六次修建，現在之廟貌為1977年整修的結果，也就是徐督學主事的那次。

網頁上載：「是年農曆八月二十六日烏面將軍神誕前夕，全省陝西同鄉二千餘人分乘專車來訪尋根，後即發起籌建陝西會館及文物館，經數年捐募籌建遂在七十年完成。」年代有些出入，可能是廟本體加上會館和文物館，自1977年重修，而全部完工是1981年

此一尋根故事在當年頗為轟動，不過，事情峰迴路轉，後來的變化讓人吃驚。

話說徐督與同鄉們籌資建了陜西文物館以及大牌樓，並立碑紀念，後來卻傳出其實陜西村民也是福建來的，根本和陜西一點關係都沒有，烏面將軍的真實身分有人推論是屬於百姓公之類的神明。

於是有報導指出這是大中國思想所致，企圖要把中國與台灣拉攏在一起，其實也不要想的這麼政治，徐督離鄉背景近三十年，思鄉心切實是可以理解，看到黑影就開槍，錯認異鄉客為同鄉人，大家應該抱著同情心來看待。

至於烏面將軍的真實身分被推論為百姓公之屬，個人認為相當合理，廟旁有一片墓地，前殿還放有骨灰，這不是百姓公是什麼呢！但為何以「將軍」稱之，頗值考究，或許烏面將軍死於軍事行動，故有此稱，到底是死於較近的抗日，或是較遠的抗清，還是其他械鬥，個人覺得查清烏面將軍的真實身分才是最要緊的，徐督是不是真的錯認同鄉，亦或這是政府的統戰手法，咱們就別這麼政治了。

作者為一介小角色

照片來源：作者部落格。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

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