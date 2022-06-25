手機市場大逆風，大陸為全球最大智慧型手機市場，同樣面臨嚴峻考驗，5月大陸手機出貨量年減少9.4%、驚險守住2千萬大關，其中，5G智慧機占比85.3%，由於6月適逢618電商檔期，市場預計，大陸手機市場有機會相較5月回溫，但幅度恐有限，也仍為短期現象，下半年手機相關恐仍面臨庫存調節風險。

根據大陸官方數據指出，大陸5月手機出貨量2080.5萬支，年減少9.4%，其中，5G智慧機出貨1773.9萬支，年成長6%，占比整體智慧機出貨量的85.3%。累計今年前5月，大陸市場手機總體出貨量總計1.08億支，年衰退27.1%。

在各個品牌表現上，5月大陸品牌手機在當地出貨量1660萬支，年衰退14%，占同期手機出貨量的79.8%，上市新機型23款，年減少8%。累計前5月，大陸當地品牌智慧機出貨量總計9067.7萬支，年減少30.6%，占同期手機出貨量的83.8%，上市新機型累計160款，年下降3.6%。

現階段智慧型手機產業正面臨來自多方面日益成長的逆風，包括需求疲軟、通貨膨漲、持續的地緣政治緊張局勢以及持續的供應鏈限制，研調機構IDC就預估，2022年智慧型手機出貨量將衰退3.5%，至13.1億支。