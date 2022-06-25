台中市食物銀行在志工的熱情投入下，即時日前疫情嚴峻期間，仍持續服務未曾中斷。（社會局提供／謝瓊雲台中傳真）

關懷食物銀行一線工作人員，感謝他們持續協助食物銀行物資發放；日前台中市啟動第4波溫暖助防疫計畫，針對志工發給每1人2劑快篩試劑。（社會局提供／謝瓊雲台中傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，台中市愛心食物銀行志工服務仍持續不間斷，協助讓物資穩定發送到有急需的民眾手中；社會局長彭懷真25日親自前往南屯天主教發放站，贈送口罩、酒精噴霧罐及香皂紙等防疫物資給服務志工們，感謝他們長期協助物資發放並關懷服務對象。

彭懷真表示，先前市府啟動第4波「溫暖助防疫」計畫，關懷食物銀行第一線工作人員，發放臨櫃工作人員、發放站和聯盟店志工，每人人2劑快篩試劑。

他說，5月時疫情升溫，確診者快速增加，清水區發放站的志工團隊仍戴上口罩、防護面罩等，繼續熱忱地服務民眾；食物銀行豐原店則為了降低接觸感染風險，有意規畫減少志工人數並分流，志工們卻表達希望繼續在第一線服務民眾，讓人十分感動。非常感謝志工們的熱情，不畏疫情持續協助愛心食物銀行業務。

社會局指出，南屯區發放站由食物銀行大里店負責，6月預計發放25戶；台中市愛心食物銀行現有3家實體分店、33處發放站，及17家聯盟店，固定於每個月最後一個星期六，發放米、麵及罐頭等民生需求物資，援助弱勢家庭短期日常生活所需，陪伴民眾度過疫情。

另外，區公所也備有緊急食物包，若民眾有緊急食物需求，可以向各區公所及食物銀行申請。