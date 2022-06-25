嘉義市透過電競比賽讓學子遠離毒品。（廖素慧攝）

嘉義市反毒電競錦標賽8強決戰。（廖素慧攝）

嘉義市反毒電競錦標賽8強決戰賽激烈。（廖素慧攝）

電競是國高中學生愛玩的活動，嘉義市25日舉辦反毒電競運動錦標賽8強決戰賽，地主隊有嘉義高工、興華中學2支勁旅，市長黃敏惠表示，電競列入2022年第19屆亞洲運動會（杭州亞運）賽項，嘉義市鼓勵學子參加電競，拒絕毒品。

嘉義市體育會電子競技運動委員會今年是首次舉辦反毒電子競技運動錦標賽，採取5v5（即10個玩家分2組各5人對決遊戲）模式競賽，有台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、新竹、彰化、南投、雲林、基隆、新竹、嘉義等13個縣市58校、共225名學子報名，18日及19日完成線上賽，25日在嘉義文化創意產業園區舉行8強線下賽對決。

高中8強隊有嘉義市嘉義高工、興華中學、台南大灣高中、啟英高中、青年高中、立志中學、嘉義縣新港藝術高中、4校混合隊（明道中學、興大附中、暨南大學附屬高中、台中高工、台中二中）。

國中有輔仁中學2隊、嘉新國中、嘉華中學、新港國中、民生國中。

黃敏惠表示，2022年第19屆亞洲運動會（杭州亞運）將電競列入比賽項目，電競成為未來重要賽事已是趨勢，電競是一種考驗團隊合作精神及選手沉穩敏銳機智的反應，是健腦的運動項目，鼓勵學生們動腦比賽電競、拒絕毒品。

嘉義市體育會理事長孫貫志指出，嘉義市體育會於2021年3月成立電子競技運動委員會，辦理裁判證照講習、相關賽事來推展電子競技運動，獲得多家企業、基金會等單位支持協助，電競是全齡都可玩的科技遊戲，年長者玩電競可以動腦訓練智能，希望未來推廣到社區。

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