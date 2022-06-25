泰國女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo），2月和搭船出遊離奇墜河身亡，卻在事發船上發現她的血跡，加上驗屍報告發現大腿有被割傷的傷口，因此改以謀殺案重啟調查，而她的母親爆出收下富豪嫌疑人提供的鉅額和解金外，還收對方當乾兒子，冷血行徑引發網友砲轟，如今更有媒體挖出Tangmo的身世，指出她的親生母親另有其人，引起外界譁然。

達帕查娜維拉潘墜河身亡，原本警方以「意外」結案，未料在事發船上發現血跡，改以謀殺案重啟調查，接著案情不斷有新發展，像是腿傷是被刀刺入、經紀人設局逼拍裸照，甚至傳出是發影片流出，畫面中Tangmo坐在船頭遭人拿東西重擊腦後倒地，觸目驚心的畫面引發議論，如今又傳出Tangmo母親收了富豪嫌疑人和解金泰銖3000萬後，不僅收對方當乾兒子，還拒絕控告同船5名嫌疑人謀殺罪，離譜行徑慘遭外界砲轟。

妮達帕查娜維拉潘身世被挖出，親生母親疑似另有其人。(推特)

Tangmo母親的冷血行徑，也讓外界質疑她是否非親生女兒，據悉，Tangmo雙親在她3歲時離婚，母親帕尼達原是知名女星，但離婚30年來對她不聞不問，直到Tangmo成名後才出面相認，當年帕尼達還拿出Tangmo出生證明，證明母女關係屬實並未造假，不過證明文件中母親欄位身分證卻是空白，加上帕尼達是道地泰國人，按理不可能出現此狀況，也讓外界一度質疑兩人並無血緣關係。

不過有媒體在3月挖出Tangmo身世之謎，內容指出10多年前有名叫Pairat的女子，因為交通意外重傷，死前表示想見到親生女兒最後一面，而女兒姓名就叫做Tangmo，媒體循線找到Pairat的妹妹後，妹妹指出由於姊姊出身貧窮，加上家人反對婚事，便將Tangmo交由男方獨自扶養，沒想到

來到Pairat住的村落找尋線索時，拿出Tangmo父親的照片給村民看，全都能直接叫出本名，加上Pairat的女兒長相和Tangmo極為相似，更加證實Tangmo就是兩人親生骨肉的可信度。