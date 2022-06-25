民眾參與種地瓜體驗。（新北市農業局提供）

新北市深坑區農會與東南科大、深坑國中及深坑國小今（25）日在深坑炮子崙登山步道旁的農地舉辦第12屆「種地瓜送愛心」活動，今年種植約1200藤甘藷，所栽培的甘藷預計於4個月後採收進行義賣，並將所得捐給深坑在地弱勢學童或其他有需要的單位。

深坑區農會茶葉產銷班長蔡金來，12年前與在地志工開始以友善環境、愛護土地的農法種植甘藷，所栽種的甘藷不使用化學肥料，保有原來甘藷的香甜滋味，收成後用義賣所得來回饋社會。

今天現場還有草仔粿DIY體驗及炮子崙登山步道巡禮等活動，讓民眾在健行過程不僅能享受自然蟲鳴鳥叫，還能選購在地農友自售的新鮮蔬菜，沒能參與的民眾也可到希望市集選購農友自產自售的新鮮蔬菜等農產品。

深坑區農會總幹事黃土水表示，深坑區農會已有百年以上歷史，早期以產茶聞名，至今除了推廣地方料理、開發深坑四寶等伴手禮如「綠竹筍香腸」、「文山包種茶」等產品，更成立綠色照顧關懷據點，促進農村健康照顧成長，成為在地長者生活的重要後盾。

農業局長李玟表示，現代人注重身心健康及養生，邀請大家來炮子崙登山健行，支持公益活動，農業局將持續挹注資源，深耕食農教育及公益服務。