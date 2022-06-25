「梟龍」/JF-17「雷電」（ Thunder）與出口型FC-1

阿根廷參謀長聯席會議主席帕萊奧（Juan Martín Paleo）最近造訪巴基斯坦，再度引發各方推測，該國在對中巴聯手打造的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機表現出興趣超過10年後，採購案可能即將成真。

據《防務新聞》（Defense News）25日報導，帕萊奧6月14-15日在伊斯蘭馬巴德會見了巴基斯坦空軍參謀長艾哈邁德巴巴爾希杜（Zaheer Ahmed Baber Sidhu），還有國防生產部長伊斯拉爾塔林（Muhammad Israr Tareen）等軍方和政府人士。

雖然帕萊奧是阿根廷高級軍官，但在選購新戰機上，並非關鍵決策者。實際掌握決定大權的，是阿根廷空軍司令艾薩克（Xavier Isaac）。今年5 月時，一支阿根廷空軍飛行員和技術人員代表團針對全面技術，模擬器使用和飛行等，在中國對「梟龍」進行了評估。而阿根廷在較近期的巴基斯坦國防生產部訪問中，雙方則討論了國防物資生產的合作。

然而，阿根廷消息人士透露，官員討論了在國內組裝出口型「梟龍」FC-1的可能性。除了部分零組件在阿根廷生產外，其他則由中國和巴基斯坦供應。由於顧慮工作安全，而要求匿名的軍方和政府官員說，阿根廷希望，最後能對自家FC-1戰機進行重大改裝。