胡宇威在《36題愛上你》分享求婚點滴。（公視題供）

曾沛慈透露另一半求婚時，她感動的哭了20分鐘。（公視題供）

胡宇威、曾沛慈合演戲劇《親愛的亞當》，近期合體上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》，都與另一半相識10年以上的2人分享與另一半的生活點滴；胡宇威透露，當初在爬完玉山，結束一大段艱困的登山旅程後，向另一半陳庭妮求婚。胡宇威回想當時實況仍不免說了2次，「真的還蠻累的」，也形容當時心情說「當時累到極點，加上天慢慢地黑，其實緊張的氣氛比要給驚喜的氣氛還要更多」，還笑稱這樣的求婚方式「弄到自己」。

Sandy聽了忍不住問：「那你幹嘛不爬之前先求婚？就可以開開心心地、兩個手牽手一起爬玉山」，胡宇威坦率地說「那求完了之後，就沒有必要爬了，兩人會想趕快出去慶祝」，惹得炎亞綸大笑。Sandy說：「他根本已經肯定庭妮會Say yes！」唐綺陽也說：「其實陳庭妮就不會拒絕他呀，因為為了要好好安全下山」，又讓現場觀眾笑翻。

胡宇威、曾沛慈12年前合作《終極三國》，當時的國高中生粉絲都已大學畢業，曾沛慈笑說「我們都是他們的回憶殺」。而演技持續精進的曾沛慈素有「小劉雪華」稱號，讓炎亞綸也讚「哭戲很厲害」，曾沛慈則認為「真的是不敢當」，坦言自己在《親愛的亞當》要拍哭戲是很需要跟外界隔絕，主要是因為近來的幸福狀態令自己與角色「那個落差太大了」。

曾沛慈回憶當初被求婚的那個晚上「我哭得比雪華前輩還多」，整個過程被拍成影片，曾沛慈形容「大概20幾分鐘都在哭，我眼淚就是止不住」。Sandy身為曾沛慈好友，見證兩人的幸福經歷，也認為當初求婚過程「應該算男生他人生浪漫的高點了」，也補充說「他很會幫沛慈梳理她的想法，所以會讓她很安定」。

尚未公開婚訊前，曾沛慈被媒體捕捉與著背心、健康膚色另一半在街頭畫面，Sandy也問「稱他為黑壯男，你會介意嗎？」沒想到曾沛慈大方地說：「講真心話，他們寫黑壯男時候，我覺得這稱呼不錯」，還補充因疫情關係，「就是吃跟睡跟看電視嘛，然後他那段時間比較『幸福』一點」，說另一半「他其實真的不介意」；充分展現兩人落落大方的態度。

曾沛慈透露另一半最近常陪她看《親愛的亞當》，「他是我的安慰劑，很能安撫我，因為我自己我真的很容易在乎自己的表現好不好」；也認為另一半的老實「讓我覺得很浪漫」。唐綺陽問她：「所以你喜歡他務實的樣子」，曾沛慈說：「其實我喜歡」。在被問到「歌手跟演員，你現在最喜歡哪一個？」，曾沛慈帶著甜甜笑意說「我現在最喜歡當一個妻子！」讓炎亞綸說：「她有一個我們沒有辦法反駁的答案」，洋溢滿滿幸福泡泡的訪談將於明（26日）晚間9時，公視首播。Yahoo TV、MyVideo、中華電信MOD、Hami Video等影音平台晚間10時跟播上架；隔週一晚間9時「公視＋」上架。