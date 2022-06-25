國內首座跨海域施工的金門大橋工程，近期將完成主橋中心跨上構閉合，現工程進度已達98％。交通部王國材部長今前往金門視察工程進度，除慰勉工程團隊，也表示金門大橋以10月通車為目標。

耗資近百億的金門大橋工程跨越金烈水域，連接大、小金門，目前橋梁基礎、墩柱均已全數完成，目前緊鑼密鼓進行的橋梁上構預鑄節塊吊裝工作，工程進度也逾9成，交通部預估7月中下旬可完成全橋合龍，9月完工、10月通車。

交通部高速公路局表示，金門大橋全橋合龍後，將進行橋護欄、瀝青混凝土鋪築、伸縮縫安裝、照明工程安裝等，並於通車履勘通過後，即可擇日開放通車。

金門大橋規劃雙向2汽車道，並有人行／自行車道，配合橋梁工程陸續完成，關係金烈民生管線包括電力、電信、自來水亦已配合工程進度進場施作，未來可藉由這些民生基礎設施提供居民更穩定、品質更好的生活環境。

王國材指出，金門大橋為國內第一座大規模跨海大橋，具有強勁海流、東北季風、海上濃霧及花崗岩堅硬且變異傾斜岩盤等各項工程技術挑戰，感謝施工團隊不畏天候環境艱難，盡心盡力克服各項障礙，經過近6年的工期，如今整座大橋矗立金烈水域，展現海上長城雄偉壯闊氣勢。

王國材說，大橋工程已近收尾階段，進度已達98％，後續工程除吊梁外仍需大量使用船機外，應該已能摒除天候因素影響，在此期勉也要求施工團隊要堅持努力，持續投入人力、資源，把這最後一哩路鋪築完成。