橘子(6180)關懷基金會將邁入15周年，揭示全新熱血倡議「GoNext」，鼓勵青年不斷自我挑戰、勇於追逐夢想。基金會也發表今年Gamania Summer School橘子冒險學園的全新計畫，並且邀請到基金會支持的兩位大夢青年，台灣海外高峰極限探險家呂忠翰、台灣首位獲得歐洲足球職業聯賽合約的足球少年袁永誠，透過他們兩位自我挑戰勇敢追夢的故事，傳遞GoNext積極前進的正面力量，也激勵更多青年勇於冒險、直面挑戰。

全新倡議「GoNext」裡的Go本身具有開始、出發的涵義，而Next則有下一個，接續不斷的意思，兩者相加，表達的是不斷自我挑戰、放眼下一次冒險的精神。橘子關懷基金會創辦人劉柏園表示：「基金會邁向15周年，成立的初衷不變，想要鼓勵青年不畏環境與時代的挑戰，勇敢跨出舒適圈。我們也實際支持正跨出冒險腳步的大夢青年，期許他們持續擁抱挑戰、突破自己的極限，向社會大眾傳達正向積極的價值觀。」

2022年正在進行的大夢計畫包括台灣首位無氧登頂7座全球14高峰的呂忠翰，與台灣首位獲得歐洲足球職業聯賽合約的足球少年袁永誠。兩人勇敢打造自己追夢藍圖的熱血故事，已陸續感動許多人。

每年夏天舉辦的Gamania Summer School是橘子關懷基金會提供青年的冒險實踐平台，今年的Gamania Summer School主軸為「潮你的冒險」，將前進山海圳國家綠道，透過「岸到頂」的野營冒險讓學員們學習如何適應各種環境，了解台灣在地歷史人文。在超過60公里的徒步行程中，讓學員體驗從裝備、烹飪到野營搭棚等全數自理的過程。而在展開實體活動前，橘子關懷基金會將先透過線上課程，培養學員的正確冒險態度、行前規畫的要領，並深入認識岸到頂的自然與人文歷史，加深冒險體驗。

回顧基金會成立以來的實績，橘子冒險學園已培訓近2000名的冒險種子學員；在全台北中南東45個據點組織營隊，號召青年落實社會關懷活動，為地方貢獻心力；基金會也與多個動物保護協會長期合作，支持TNR（捕捉絕育回放）行動，累積已協助救助節育38,860隻流浪動物。