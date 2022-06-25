國民黨周三中常會正式提名新竹市議員林耕仁參選年底新竹市長，但因看好度仍待努力，地方出現質疑提第二名參選聲音。黨務人士表示，林民調在黨內確實並非最高，但相較民進黨與民眾黨可能人選，林有在地優勢，還有議長許修睿力挺。

黨務人士說，就黨內民調看來，黨籍立委鄭正鈐在藍營可能人選中，支持度一直最高，但一則鄭民調贏林耕仁幅度「不夠多」，又是首任立委任內，在許修睿力挺林下，既然黨中央也沒有堅持特定人選，當然就是「尊重地方」。

不過黨務人士認為，林耕仁是新竹市在地人，在地方深耕已久，相較民進黨提名的副市長沈慧虹與也可能參選新竹市長的民眾黨立委高虹安，林是最熟悉地方的人選，選戰不是不能一搏。

國民黨新竹市長提名底定，但黨內質疑林耕仁實力聲音仍持續湧現，更屢傳林所經營事業有未爆爭議。周三中常會上，有中常委就因不願為林背書，即使中午已北上參加中常委餐會，最後仍委由其他常委代表到常會簽到，不願出席常會。

據了解，國民黨內在決定新竹市長提名前，曾分別於3月與5月進行兩次內參式民調，兩次民調黨內互比部分都由鄭正鈐勝出，第一次領先林耕仁至少5個百分點，第二次則領先林近3個百分點。

黨內人士分析，因鄭正鈐首任立委身分，不宜主動表態要轉戰新竹市長，兩次黨內民調僅能視為鄭在新竹市的支持度地板，未測出應有實力；但相對於鄭，林已全力爭取黨提名，支持度已達天花板，卻仍屈居第二，實力確實有侷限。

但黨務人士指出，整合過程林耕仁有許修睿力挺，鄭正鈐民調又非壓倒性勝過林，又有被質疑「落跑」風險，黨中央也不希望再次上演桃園提名亂局，最後才決定提名林。

地方人士表示，提名過程有地方要角建議找爭取桃園市長提名失利的黨前副祕書長羅智強轉戰，但因時間來不及，羅也無意願，最後才做罷。最後提名林耕仁，中常會與選策會中都有不少成員，對提名第二名參選不解。

不過許修睿日前表示，林耕仁獲市議會黨團成員絕大多數支持，林的民調是黨中央拖累，力挺林。